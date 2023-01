In Happy Casa Brindisi – Openjobmetis Varese domenica ore 17 coach Vitucci affronta il proprio passato

(Di sabato 7 gennaio 2023) Dopo la vittoria di Trento, l’torna al PalaPentassuglia per ospitare l’, reduce dal k.o. in volata contro Tortona. Dove vederla:8 gennaio 2023 ore 17.00, Eleven Sports Arbitri: Carmelo Lo Guzzo, Martino Galasso, Silvia Marziali I PRECEDENTI Tutti i 24 precedenti disputati trasi sono tenuti nella regular season. Il bilancio vede i biancorossi avanti per 13-11 ma i pugliesi sono in vantaggio per 8-3 negli scontri diretti giocati in. Perfetta parità nelle ultime quattro partite giocate, ottenendo due vittorie per parte. GLI ASSENTI?– Justin Reyes è out per un trauma distorsivo con lesione complessa del menisco ...

