In Bielorussia il calcio è diventato uno strumento di protesta contro il regime

(Di sabato 7 gennaio 2023) Una lista di proscrizione di quarantanove nomi, tutti dissidenti politici secondo l’accusa del governo. Tutti calciatori. È l’ultima trovata deldi Aljaksandr Lukashenko per reprimere il dissenso in: gli atleti inclusi nella lista non potranno più giocare nei club locali né essere convocati in nazionale, segnala il giornalista Tadeusz Giczan. Di fatto, le loro carriere sono finite, a meno di non abbandonare il Paese e trovare un ingaggio all’estero. La mossa del governo di Minsk potrebbe sembrare quasi normale, a chi non conosce gli stretti rapporti che ilha intessuto negli anni con lo sport, e con ilin particolare. Fino a non molti anni fa, il mondo del pallone era uno degli strumenti favoriti per la propaganda di Lukashenko. Poi le cose sono cambiate, e oggi siamo al punto in cui un ...