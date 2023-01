Ilary Blasi torna a casa e pubblica tutte le foto della vacanza con Bastian

(Di sabato 7 gennaio 2023) Sta terminando la lungadicon, il suo nuovo compagno e leipiù felice che mai. Tra le tantissimescattate in Thailandianon sa quale scegliere, sonobellissime, lei è bellissima. Ne sceglie alcune a caso, altre mostrando la sua ultima notte a Bangkok, l’isola dove lascia un pezzetto di cuore, la spiaggia dove ha vissuto il party più bellosua vita, la notte di luna piena. Pochissimi i selfie, leadadesso le scattaMuller. Stando a, mostra il percorso fino a Dubai, ha avuto tempo per riflettere ...

... a parlare è stavolta l'avvocato della showgirl, Alessandro Simeone, con una nota: 'In merito alle illazioni mosse da alcuni organi di informazione nell'interesse della signora, si ...I commenti sue Silvia Toffanin. Lorella Cuccarini: la lettera dopo l'addio a La Vita in Diretta.Una combattutissima partita del cuore nel segno della Befana. Bolle di sapone che fluttuano, personaggi fantasy che regalano doni ai bimbi ma soprattutto tanti campioni in campo per un nobile ...E’ ormai noto a tutti che Ilary Blasi non stia trascorrendo già da un po’ di tempo a questa parte le festività natalizie (per la prima volta dopo il matrimonio) con l’ex marito, Francesco Totti. L’ex ...