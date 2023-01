Ilary Blasi | polemiche per le foto pubblicate sui social | “Svergognata”

Leggi su dailynews24

(Di sabato 7 gennaio 2023)attualmente si trova in vacanza con il suo nuovo compagno, l’imprenditore Bastian. I due sono volati in Thailandia e stanno rientrando proprio in queste ultime ore. L’ex moglie di Francesco Totti, però, sta collezionando parecchie critiche, o forse sarebbe meglio dire insulti, a causa di alcuni scatti pubblicati su Instagram. Vacanze in Thailandia L'articolo