Il vento del Nord minaccia il Napoli | storia che si ripete? A Milano ne sono certi…

Leggi su napolipiu

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ilsfida il destino e il “del” per confermarsi in vetta, ma il Milan di Pioli è ossessionato dal trionfo. Anecerti. Ma anche noi ne siamo certi ma non per quanto scrivono sui fogli rosa di:“Ilsta crollando“. La Gazzetta dello Sport oggi scrive: “Stefano Pioli l’ha già fatto: chi pensa che si tratti di un dettaglio è fuori strada. Perché per vincere uno scudetto serve il passo regolare, certo, ma anche l’esperienza e le ossessioni fanno la loro parte. L’ossessione del Milan 2021-22 era di arrampicarsi fin lassù e rimanerci fino a maggio. Un mantra recitato anche quando si rischiava di sprofondare a -7 dall’Inter alla vigilia del derby di ritorno: vi prendiamo e vi sorpassiamo. Ecco, in questo 2022-23 il chiodo fisso è ...