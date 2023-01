Il Valencia di Gattuso perde in casa anche col Cadice penultimo in classifica

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ildicolinin0-1 con gol decisivo di Alcaraz al nono minuto. È finita tra i fischi del Mestalla. Ini avevano oltre 80 minuti di tempo per rimontare e invece hanno dato vita a una delle prestazioni più scialbe della stagione e non era facile battere il primato. È la seconda sconfitta consecutiva per gli uomini diche hanno persocontro il Villarreal. Prima del match di stasera ilerain. Adesso è salito a 15 punti al 17esimo posto. Ilresta per il momento al decimo posto con 19 punti in ...

