Il silenzio di Vialli nella chat delle Notti Magiche | “lì abbiamo capito”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ex compagni e amici continuano a svelare retroscena sugli ultimi giorni di vita di Gianluca. L’ex Capo delegazione della Nazionale italiana è morto dopo una lunga battaglia contro il tumore al pancreas. Sono arrivate le rivelazioni da brividi di Roberto Mancini e Massimo Mauro, anche Riccardo Ferri ha svelato i dettagli. “Ci sentivamo per gli auguri o quando c’era un evento, anche personale, da ricordare. Luca ha scritto l’ultima volta il 27 novembre per il compleanno del Mancio. Il 22 dicembre, quando c’è stato quello dello zio Bergomi, è rimasto ine lì…”, svela Ferri a ‘Il Corriere della Sera’. Il riferimento è al gruppo whatsapp denominato “”, formata da ex calciatori della Nazionale italiana. Leggi ...

Minuto di silenzio in conferenza stampa per ricordare Vialli ma anche Sinisa Mihajlovic. Spalletti commosso ricorda il primo incontro con Gianluca ai tempi dell'Entella: 'Fu chiaro da subito che era un leader.' Un minuto di silenzio in ricordo di Gianluca Vialli. La conferenza di Luciano Spalletti alla vigilia del match contro la Sampdoria inizia con l'omaggio proprio al campione blucerchiato scomparso ieri. Vialli, Allegri ferma la conferenza: un minuto di silenzio. "Ci ha dato tanto"