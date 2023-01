(Di sabato 7 gennaio 2023) Ilscientifico della, in orbita da quasi 40 anni e non più operativo, è inlae il suo ingresso nell’atmosfera è previsto nella notte fra l’8...

Secondo le previsioni della Nasa ilErbs (Earth Radiation Budget), del peso di quasi due tonnellate e mezzo , dovrebbe essere quasi completamente distrutto nell'impatto con l'...... quello dei detriti spaziali , generati, il più delle volte, dalla collisione di due sistemi spaziali o dall'esplosione di un. Si tratta di piccole parti di sistemi spaziali ino ... Il satellite in disuso Nasa Erbs è in caduta incontrollata verso la Terra Un satellite in disuso della NASA è in caduta incontrollata verso la Terra. Non è ancora possibile stabilire con precisione dove precipiterà. Il veicolo spaziale coinvolto è l'Earth Radiation Budget S ...