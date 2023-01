Il rap londinese Russ Millions in concerto al Fabrique di Milano

(Di sabato 7 gennaio 2023)– La nuova scommessa della scena rapsi prepara a pubblicare un nuovo mixtape, in uscita nel mese di gennaio, e annuncia una speciale data unica in Italia: sarà dal vivo domenica 16 aprile aldi. I biglietti per lo show sono acquistabili su Ticketmaster e Ticketone. Dopo aver scritto i suoi primi versi nell’estate del 2016,è entrato a gamba tesa nel mondo del rap con una serie di grintosi inni drill. La sua carriera iniziale è stata segnata dal successo virale di “Gun Lean” del 2018, la prima canzone drill britannica a entrare nella Top Ten dei singoli del Regno Unito, prima di ottenere un successo ancora maggiore con un’altra hit che ha dominato le classifiche, “Keisha & Becky”. Nel ...

