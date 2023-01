“Il Principe Harry – L’Intervista” in onda anche in Italia | dove vederla

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 7 gennaio 2023) Nel Regno Unito e non solo, non si parla d’altro. Grande attesa per l’uscita del libro di, Spare, il 10 gennaio 2023 maper la sua intervista a ITV; intervista durante la qualerisponderà ad alcune domande inerenti proprio a quello che ha scritto nella sua autobiografia Spare. In questi giorni, sono stati i giornali britannici a pubblicare alcune anticipazioni del libro ed èper questo che l’attesa si fa sempre più interessante.nel libro ha davvero deciso di raccontare la sua verità e non sembra aver risparmiato nessuno, nessun membro della famiglia reale. Se è vero che la Royal Family si è sempre impegnata per smentire le voci di un rapporto disastroso trae suo fratello William, le parole del figlio di Diana nel suo libro, servono solo a ...