Corriere dello Sport

LISBONA () - Ildopo il flop agli ultimi Mondiali cerca un nuovo commissario tecnico. Dopo l'addio di Fernando Santos, i dirigenti della federazione portoghese stanno cercando una nuova guida tecnica per ...Ilorail suo futuro: in pole non c'è MourinhoPer la successione di Santos, che comunque ha scritto la storia, non c'è solo lo Special One, anzi, non è neanche al primo posto nelle ... "Il Portogallo sceglie Martinez" L’indiscrezione arriva dall’Inghilterra: il tecnico della Roma sarebbe stato superato dall'ex commissario tecnico del Belgio ...Non è troppo tardi per invertire rotta. Ma la sinistra dovrebbe fare il suo mestiere. Far pagare la guerra a lavoratrici e lavoratori è una scelta politica ...