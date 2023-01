Il Pd si spacca sul voto online | ancora tensioni in vista delle primarie 

Leggi su agi

(Di sabato 7 gennaio 2023) AGI - Uno scontro a tutto campo innescato, per alcuni, da un articolo dello statuto del Partito Democratico scritto male. Il passaggio sotto accusa è l'articolo 12 che parla delprimarie aperte, facendo riferimento alla registrazionedegli iscritti, da effettuare al momento delnei gazebo o nelle sezioni, e da trasmettere in tempo reale all'albo degli iscritti: "Gli elettori che partecipano alle primarie aderiscono all'Albo nazionaleelettrici e degli elettori direttamente nelle sedi di seggio ed esclusivamente per via telematica e digitale. Tutti i seggi sono dotati dei supporti informatici adeguati per garantire la registrazione immediata e senza deroghe", si legge nel passaggio. Ma, poi, viene aggiunto: "Il complessoregole congressuali viene ...