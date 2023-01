“Il gladiatore” pronto a tornare nell’arena | Ridley Scott di nuovo al Colosseo per il sequel del suo capolavoro

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ventitré anni dopo ila far scatenare dil’inferno a un suo solo segnale. Cosìtorna sul set per un attesissimodelvincitore di 4 premi Oscar e 12 nomination. Dopo aver raccontato ne Ille imprese di Massimo Decimo Meridio, con un intramontabile Russell Crowe, vincitore della statuetta come miglior attore protagonista, il regista britannico sta affinando diil suo fiuto per scegliere un degno successore. Secondo quanto riportato dall’esclusiva di Deadline il nome più accreditato per ora sarebbe quello di Paul Mescal, l’attore candidato agli Emmy nel 2020 per Normal People e reduce dal successo di Aftersun. Il 26enne irlandese dovrebbe prendere il testimone di ...

Open

Ventitré anni dopo ila far scatenare di nuovo l'inferno a un suo solo segnale. Così Ridley Scott torna sul set per un attesissimo sequel del capolavoro vincitore di 4 premi Oscar e 12 nomination . Dopo ...Ventitré anni dopo aver raccontato l'epopea di Massimo Decimo Meridio , Ridley Scott èa tornare sul set per l'attesissimo sequel per la Paramount de Il, uscito del 2000 vincitore di 5 premi oscar e candidato a 12. Scott è già al lavoro per trovare il suo nuovo ... "Il gladiatore" pronto a tornare nell'arena, Ridley Scott di nuovo al ... Il regista girerà un sequel. Il candidato per il ruolo del figlio di Lucilla, Lucius, è Paul Mescal reduce dal successo di ...Il 19 maggio 2000, in Italia, usciva nelle sale Il Gladiatore, il capolavoro assoluto del regista Ridley Scott che consacrò alla storia la performance attoriale di Russel Crowe. 23 anni dopo, Il Gladi ...