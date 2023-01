Il gladiatore 2 | Paul Mescal è il protagonista del sequel

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il2,del film sempre realizzato da Ridley Scott ha il suoe si tratta diSono passati vendidue anni dal, film che ha vinto numerosi premi Oscar, tra cui miglior film e miglior attorea Russel Crowe. Dopo tutto questo tempo è ormai ufficiale la conferma che ci sarà un, ovvero Il2 prodotto sempre da Ridley Scott. In questi ultimi giorni sono stati realizzati dei casting per la scelta del nuovo protaonista e l’attore è. Il giovane attore irlandese ha debuttato nella serie TV Normal people e ha anche recitato nel film La figlia Oscura prodotto da Maggie Gyllenhaal. Ridley Scott ha quindi deciso di puntare ...

