Il giudice del Qatargate | «Stop all’impunità per i politici corrotti I giovani scendano in piazza come per il clima»

(Di sabato 7 gennaio 2023) Michel Claise, il magistrato di Bruxelles alle prese con il, dice che la cecità della politica di fronte alla corruzione genera impunità. E aggiunge che i danni per la nostra democrazia saranno incalcolabili. Claise accusa le banche di essere coinvolte nel riciclaggio del denaro frutto della corruzione. E chiede aidi mobilitarsiper il. In un’intervista con l’Echo e La Stampa l’ex avvocato e massone dichiarato dice che la corruzione «rappresenta il 6% del Pil mondiale. E il riciclaggio di denaro sporco altrettanto. C’è un numero enorme di casi di corruzione. Negli ultimi anni non hanno mai smesso di aumentare, anche se non tutti sono noti all’opinione pubblica. Tutti, però, sono al corrente dell’aumento del fenomeno». «Isono complici» Poi Claise racconta ...

