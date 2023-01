Il figlio di Beckham in prestito al Brentford | le sue parole | VIDEO

Sportitalia

Romeo Beckham tenta il grande salto nel calcio che conta. Il secondogenito di David, ex campione del Manchester United, ha lasciato l'Inter Miami di proprietà del padre per trasferirsi nel club di Premier League del Brentford. Romeo, attaccante, si trasferisce in prestito dall'Inter Miami al club inglese fino al termine della stagione. La sua specialità sono i calci di punizione, come il papà.