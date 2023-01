Il fastoso e lurido castello della trilogia di Gormenghast ribalta l’archetipo kafkiano

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ildi Kafka è come un miraggio beffardo. Incombe sul villaggio e le osterie eppure nessuna strada, per quanto prossima, conduce veramente al suo portone o alle sue mura, che irradiano una vibrazione costante sulla vita tutta attorno. Come scrisse Calasso “certamente non è accaduto, come alcuni continuano a sostenere, che il religioso o il sacro o il divino siano stati sgretolati, dissolti, vanificati da un agente esterno… è accaduto invece che il religioso o il sacro o il divino, per un oscuro processo di osmosi, sono stati assorbiti e occultati in un qualcosa di alieno, che non ha più bisogno di nominarli perché è autosufficiente e si appaga di essere descritto come società”. Ciò può essere espresso tanto con immagini esterne che interne, con l’esclusione o la reclusione. Tra il 1946 e il 1959 Mervyn Peake rivoltò come un guanto ...