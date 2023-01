Il Covid - 19 rialza la testa | a chi è consigliata la quinta dose del vaccino e quando farla

il Resto del Carlino

I consigli dell'esperto Sul tema vaccini è intervenuto Guido Forni , già ordinario di Immunologia all'Università di Torino e membro della Commissione- 19 dell'Accademia dei Lincei: la quarta ...Ilfa senz'altro meno paura rispetto al passato, grazie alle cure e ai vaccini e a una maggiore conoscenza del virus, ma continua a mietere vittime fra i pazienti fragili, per età o pregresse ... Il Covid rialza la testa, decessi e casi in salita Mentre in Cina il covid-19 è tornato a far paura, con numeri in rialzo per quanto riguarda i contagi e i decessi, in Italia per i non vaccinati il rischio mortalità è sei volte maggiore nella fascia d ...Il monitoraggio del ministero della Salute: 284,7 malati ogni 100 mila residenti nel periodo 30 dicembre-5 gennaio. Nei reparti occupazione dei posti letto al 10% ...