Il commovente saluto di Mancini a Vialli | Dopo Mihajlovic | ho perso un altro fratello

Dire

ROMA - Il giorno dopo la morte di Gianluca Vialli, arrivano le prime parole di Roberto Mancini. Il ct azzurro, legato all'ex centravanti di Sampdoria, Juventus e Chelsea da un rapporto molto profondo, ...ad inizio partita ildelle padrone di casa a Gianluca Vialli, simbolo della città di Cremona. Partita dalle due facce per entrambe le formazioni, con Casalmaggiore che parte forte ... Il commovente saluto di Mancini a Vialli: "Dopo Mihajlovic, ho perso ... Lorenzo Insigne è tornato nella sua Napoli e lo ha fatto sorprendendo tutti: il gesto dell'ex azzurro è stato commovente.Il ct sarà a Londra per partecipare ai funerali, l'ultimo abbraccio in ospedale il 29 dicembre: il Mancio perde un altro fratello dopo Mihajlovic ...