Corriere dello Sport

Un minuto di silenzio ricordando Gianluca Vialli . Questo il bellissimodi Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, prima dell'inizio della conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani contro la Sampdoria. Prim'ancora di ricevere le domande dei giornalisti ...... la preoccupazione che il sole possa bruciare le pelle di quella persona, è unmolto intimo. ... ne sono molto orgoglioso, è delicatissima e molto, perché vedi la vergogna di Calum e l'... Il commovente gesto di Spalletti per Vialli in sala stampa prima della conferenza Caro direttore, molte volte, con i miei amici Sacerdoti, ci siamo trovati a confrontarci e a parlare dei libri di Papa Ratzinger e su Papa Ratzinger, che ci regalavamo e scambiavamo. Così, ...È difficile racchiudere l'amicizia tra Gianluca Vialli e Roberto Mancini in una singola immagine, ma se proprio si volesse trovare un fotogramma significativo ...