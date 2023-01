Il c t della Svezia | ' Se Ibra sta bene | in nazionale è sempre il benvenuto'

(Di sabato 7 gennaio 2023) Si avvicina il tanto desiderato ritorno in campo per Zlatanhimovic. E potrebbe essere un ritorno non soltanto nel Milan ma anche nella sua. Il commissario tecnico svedese, intervistato ...

Euronews Italiano

La, al pari dell'Italia, non ha partecipato al Mondiale in Qatar e la nazionale gialloblù sta vivendo un momento difficile con un cambio generazionale e la mancanza di grandi campioni. Anche ...Il rappresentantepresso l'Unione europea ha affermato che il patto Ue sulla migrazione non sarà completato primaprimavera del 2024. Al contempo, la portavocecommissione Ue, riguardo al ... Le sfide della Svezia, presidente di turno dell'Ue Secondo la tabella di marcia dell'Unione europea, le riforme dell'immigrazione vanno adottate entro il 2024. Quindi, le dichiarazioni della Svezia non sono un attacco al governo Meloni. Il decreto ita ...Per quanto riguarda l’adozione di nuove regole più funzionali alle esigenze degli Stati di primo approdo, tra i quali anche l’Italia, da gennaio e per i prossimi sei mesi la presidenza di turno del Co ...