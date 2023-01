Ibra non smette di allenarsi a Miami | 'Spingiti al limite' VIDEO

(Di sabato 7 gennaio 2023) "torna". Lo ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa (TUTTE LE PAROLE), che aspetta il suo totem per il Milan versione 2023....

Sky Sport

SU- 'Mi auguro di recuperare qualche giocatore masono sicuro quindi sono generico. Zlatan tornerà a lavorare settimana prossima come era previsto dal suo programma di lavoro e da lì ...Ora i punti di svantaggio sono solo 5 e Pioliintende perdere terreno proprio ora. Domani sera c'è la Roma ma il tecnico rossonero è concentrato su un solo risultato. In conferenza l'apertura d'... Ibrahimovic: "Milan, puntiamo a vincere tutto. Seconda stella un obiettivo e non un sogno" Nel dettaglio le situazioni, stando a quanto appreso dalla redazione di MilanNews.it, legate ai vari infortunati e indisponibili attuali del Milan. - Junior Messias e Divock Origi stanno lavorando per ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...