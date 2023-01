I principali cantieri a Firenze al via dal 9 gennaio - Cronaca - lanazione.it

(Di sabato 7 gennaio 2023) Lavori di asfaltatura in viale Corsica, via dei Massaio e via del Mercato del Bestiame e in via del ...

Lavori di asfaltatura in viale Corsica, via dei Massaio e via del Mercato del Bestiame e in via del ...Tra i lavorici sono ilegati ai ponti: innanzitutto 1,57 milioni di euro per quello sul fiume Santerno al confine con la città di Bologna, sulla provinciale 21 "delle Ripe". ... I principali cantieri a Firenze al via dal 9 gennaio Dopo il fermo natalizio, ripartono i lavori in città. I principali cantieri stradali in programma da lunedì 9 gennaio. In caso di maltempo alcuni dei cantieri potrebbero essere ricalendarizzati.Il capogruppo in via Gentile prenota il ruolo di segretario regionale. Domani a Bari il faccia a faccia con il candidato leader nazionale ...