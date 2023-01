I numeri vincenti della Lotteria Italia

(Di sabato 7 gennaio 2023) Estratti . A Bologna il primo premio. Il primo premioè stato vinto a Bologna con ilbiglietto serie D 271862. Il secondo premio da 2,5 milioni è finito a Roma, biglietto serie L 486158. Il terzo premio da 2 milioni di euro – segnala Agimeg – ancora nel Lazio a Fonte Nuova, in provincia di Roma conil biglietto serie L 349605. Il quarto premio da 1,5 milioni è andato ancora a Roma, conil biglietto serie E 004737. Infine, il quinto premio milionario da 1 milione è andato a Parma, con il biglietto serie L 492408. Da notare che per Roma e Lazio si tratta di un bis rispetto all’edizione dello scorso anno quando a Roma finirono sempre due premi milionari, da 5 e 1,5 milioni di euro ed uno, da 2 milioni di euro, a Magliano Sabina, in provincia di Rieti. Sono stati 83.600 i biglietti...

Million Day mercoledì 11 gennaio 2023 . Idell'estrazione di oggi per il concorso Million Day. Pronti per scoprire la combinazione vincente dell'estrazione di oggi Alle ore 20.30 su questa pagina i cinqueestratti per ...La combinazione vincente di mercoledì 11/01/2023 è la seguente:estratti oggi: 07 - 20 - 46 - 57 - 81 - 82 Se non visualizzi iestratti del concorso di oggi ricarica la pagina o clicca ...Per il gruppo europeo 820 ordini nel 2022, per quello Usa 774. I problemi alla supply chain stanno rallentando la costruzione dei velivoli ...Gratta e vinci, stenterete a credere a quello che è accaduto qualche ora fa in provincia di Lecce: ecco come e quanto ha vinto.