I look più belli di Sofia Wylie | protagonista di “L’accademia del bene e del male”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Giovanissima eppure già ben inserita nel panorama fashion,è nota soprattutto per aver recitato in High School Musical: The Musical: The Serie. Pochi mesi fa è approdata su Netflix come co-didele del. Nonostante la giovane età, il nome dipotrebbe far scattare qualche campanello d’allarme. Il motivo è da ricondursi facilmente alle piattaforme streaming. Classe 2004, l’attrice rappresenta la generazione Z sul piccolo schermo e finora ha dato dimostrazione del proprio talento soprattutto in casa Disney. Attrice, ballerina e modella americana, ha iniziato il suo percorso da star dapprima partecipando ad alcuni programmi televisivi come America’s Got Talent, ma ha coltivato la recitazione su ...