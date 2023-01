I bipopulisti e la trappola delle doppie verità

Leggi su linkiesta

(Di sabato 7 gennaio 2023) Malgrado le diverse fortune e la reciproca ostilità, entrambi i fronti del bipopulismo italiano continuano a mostrare una natura comune, confermando di essere parti diverse del medesimo sistema, non opzioni realmente alternative rispetto alle principali sfide politiche, che l’Italia dovrebbe affrontare e che il partito unico bipopulista si impegna invece a esorcizzare ed eludere con vertiginosi abracadabra retorici. Non deve sorprendere che, nell’imminenza del voto in Lombardia e Lazio e dopo gli scontri sulla legge di bilancio e i primi provvedimenti dell’esecutivo Meloni, la maggioranza nero-verde e l’opposizione giallo-rossa enfatizzino differenze e incompatibilità, per conformare le rispettive posizioni a quella sorta di guerra di civiltà da operetta, che è in Italia lo schema obbligato della competizione bipolare. Né deve sviare il giudizio il fatto, puramente contingente, che la ...