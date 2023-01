I biglietti vincenti della Lotteria Italia A Bologna vinti 5 milioni di euro 

QuiFinanza

... un biglietto virtuale per ogni euro speso , fino a un massimo di 1.000virtuali per ogni ... Le estrazioni dei codicidi giovedì 12 gennaio 2023. Estrazione mensile N° 64 - 2022 del ...... un biglietto virtuale per ogni euro speso , fino a un massimo di 1.000virtuali per ogni ... Le estrazioni dei codicidi giovedì 12 gennaio 2023. Estrazione settimanale N° 1 - 2023 di ... Lotteria degli scontrini, i biglietti vincenti del 12 gennaio. Quanto vincono La signora convinta di aver vinto 100 euro ha chiesto al tabaccaio di verificare la vincita ma all'atto del controllo la splendida notizia.Prosegue anche per il 2023 la lotteria degli scontrini inaugurata dal governo Conte. Ecco l’estrazione mensile di gennaio ...