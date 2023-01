Hockey ghiaccio | Alps League 2023 | Vipiteno passeggia con il Bregenzerwald! I Broncos vincono 0-8

(Di sabato 7 gennaio 2023) Prosegue il buon periodo di. La squadra italiana disuinfatti ha trovato la sua terza vittoria consecutiva nel Campionato 2022-di, vincendo in scioltezza in casa del Bregenzerwald con il rotondissimo risultato di 0-8. Più che una partita, una vera e propria festa del goal per gli altoatesini, apparsi subito in palla già dal primo periodo mettendo a referto ben tre sigilli, firmati rispettivamente da Conci (12:32), Mizzi (14:38) e McBride (17:33). Il vantaggio poi diventerà ancora più largo nella seconda frazione, dove iregistrano addirittura una manita aprendo le danza con Eisendle (3:32) e proseguendo in scioltezza di nuovo con Conci (7:00), poi Maylan (9:47), Giftopoulos (11:55) e McBride (14:26). Forti del parziale ...

OA Sport

Caccia alla capolista. L'Hockey Piné archivia la doppia sconfitta di Coppa contro Dobbiaco e riparte in campionato contro il Feltre nella sfida valida per la quinta giornata del Master Round, la secon ...Poca gloria anche nella Division I della Italian Hockey League di hockey su ghiaccio per gli Old Boys Milano, usciti sconfitti dal match contro l'HC Gherdeina ...