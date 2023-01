Highlights e gol Juventus-Udinese 1-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ildei gol e deglidi, match valevole per la diciassettesima giornata del campionato di. All’Allianz Stadium partita senza grossi sussulti con l’che si difende con ordine e rischia poco, se non su qualche discesa di Kostic. Nella ripresa lasi allunga e gli ospiti ne provano ad approfittarne in contropiede ma sbagliano la scelta. A decidere la partita ci pensa una grandissima giocata di Federico Chiesa che trova Danilo che, a porta vuota, non può sbagliare: ottavo successo di fila e anche senza subire gol. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.

Fiorentina - Sassuolo 2 - 1: la cronaca della partita () approfondimento Vialli, ... Nella ripresa subitodi Saponara, pareggiato poco dopo dal rigore di Berardi. Nel finale arriva il ...IL VIDEO DEIE DEGLIJUVENTUS (3 - 5 - 1 - 1): Szczesny 6; Danilo 7, Rugani 6.5, Alex Sandro 6; McKennie 6, Miretti 5.5 (17'st Chiesa 6.5), Locatelli 6 (17'st Paredes 6.5), Rabiot 6.5, ...