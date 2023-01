Harry fa infuriare esercito e reali | “È un traditore” E scoppia anche l’ira dei talebani | “Uomo crudele e barbaro”

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il controverso e ribelle principeè sommerso dalle critiche in Inghilterra. Tutta colpa delle esplosive e devastanti rivelazioni contenute nel suo libro “Spare”. Il figlio minore di Re Carlo ha scandalizzato tutti o quasi. E in molti ora lo definiscono un. Mentre le polemiche imperversano, come da tradizione, la Royal Family non si esprime. Ma gli insider della famiglia reale trasudano ira, furia e indignazione. La sensazione è chesia davvero arrivato al capolinea con il padre, che tuttavia non ha mai abbandonato la speranza di ricucire in vista della sua incoronazione di maggio, e soprattutto con il fratello ed erede al trono William. Fontiche conoscono i due figli di Re Carlo e di Lady D nelle scorse ore hanno raccontato al Daily Mirror che, dopo l’ultimo tsunami mediatico, “non ci sarà ...

la Repubblica

... a farper le stesse ragioni i vertici dell'esercito e i commilitoni, a mettere a ... il cui rapporto in un'intervista per Good Morning America, in onda lunedì,definisce di "eterna ...Le ultime rivelazioni del principe, contenute nella biografia 'Spare', avrebbero fattotutti i membri della famiglia reale, dal primo all'ultimo. Pur non essendoci dichiarazioni ufficiali né da parte di Re Carlo né da ... Harry fa infuriare esercito e reali: “È un traditore”. L’ira dei talebani È giunto il momento di rispondere per la Famiglia Reale Oppure il silenzio resta la migliore arma di Buckingham Palace e la rabbia di Harry rischia di ritorcersi contro il ribelle di famiglia che non ...Il principe ha rivelato di aver ucciso 25 miliziani mentre serviva la Corona: “Per me erano pedine, non umani”. Il colonnello Kemp: “Ha ...