(Di sabato 7 gennaio 2023) Il conto alla rovescia è cominciato. Accompagnato da entusiasmo e un senso di liberazione. Sebastiensta per tornare. In realtà è già tornato. Dopo una battaglia spaventosa, affrontata due ...

La Gazzetta dello Sport

LA STORIA In estate il Borussia Dortmund, per sostituire Haaland, ha deciso di puntare su, preso dall'Ajax per 31 milioni. Si tratta dell'acquisto più costoso del mercato estivo giallonero, ...L'attaccante francese - ivoriano ha ripreso ad allenarsi con il Borussia Dortmund dopo una battaglia di sei mesi contro un cancro ai testicoli. Ha ricevuto la terribile diagnosi lo scorso mese di ... Haller ha sconfitto il tumore: "Non vedo l'ora di giocare sotto il muro giallo" L'attaccante francese-ivoriano ha ripreso ad allenarsi con il Borussia Dortmund dopo una battaglia di sei mesi contro un cancro ai testicoli.