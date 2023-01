Guido Clemente di San Luca | La partita è stata fortemente indirizzata

Leggi su terzotemponapoli

(Di sabato 7 gennaio 2023) A TuttoNapoli,di San, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli: "Leggo e ascolto commenti incomprensibili su Inter-Napoli alla ripresa. Lada Sozza. Trovo stupefacenti le pagelle su di lui. Tutti gli danno la sufficienza piena, pur concordando che nella prima mezz’ora avrebbe almeno dovuto ammonire Skriniar e Barella, e che ha consentito di legnare Kvaratskhelia contro il Regolamento. Resto basito. Secondo Casarin, «Sozza, calmo, osserva il gioco a distanza dai calciatori: così evita di punire alcuni mezzi falli e può favorire il vantaggio». Secondo Bergonzi, «Poteva dare due gialli nel primo tempo, uno per Skriniar e uno per Barella. Anche se è un big match non ...