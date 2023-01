GUIDA TV 7 GENNAIO 2023 | TALI E QUALI | C’È POSTA PER TE | CITTÀ SEGRETE RIPARTE DA NY

(Di sabato 7 gennaio 2023) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco 21:25 –Talent Show con Carlo Conti00.00 – Premio Tenco Intrattenimento 20.40 – Striscia La Notizia Tg Satirico21.20 – C’èPer Te People Show con Maria De Filippi00.40 – Tg5 Notiziario Rai 2 Ia 1 20.40 – Tg2 Notiziario 21.20 – La Bella Stagione (1°Tv) Doc. su Vialli e Mancini 23.00 – Tg2 Dossier Rubrica 20.30 – NCIS Serie Tv 21.15 – Cattivissimo Me 2 Film 23.10 – Gremlins Film Rai 3 Rete 4 20.20 – Le Parole Talk Show21:45 –Doc. con Corrado Augias nuova serie23.55 – Tg3 Mondo Rubrica 20.30 – Controcorrente Talk Show 21.30 – Gran ...

