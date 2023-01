Guerra in Ucraina | scambio di accuse tra Kiev e Mosca sul mancato rispetto della tregua di Natale

(Di sabato 7 gennaio 2023) Il cessate il fuoco, deciso unilateralmente da Vladimir Putin per ladelortodosso, sembra non trovare riscontro al di lìdichiarazioni ufficiali. Le forze russe – ha riportato su Telegram Yaroslav Yanushevich, governatoreregione, citato da Ukrinform – hanno bombardato la regione di Cherson 39 volte nel giro di 24 ore, provocando una vittima e sette feriti. Non si è fatta attendere la contro-replica di: «L’esercito ucraino anche oggi, giorno delortodosso, ha violato il cessate il fuoco offerto dalla Russia, bombardando la città di Donetsk, città del Donbass occupata e annessa dai russi, con almeno 10 missili da lanciatori multipli». Ad affermarlo sono le autorità dell’autoproclamata repubblica di Donetsk su Telegram, citate dall’agenzia russa ...

