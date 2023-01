Guerra in Ucraina | nessuna tregua di Natale denuncia Kiev

(Di sabato 7 gennaio 2023) . Il Cremlino viene accusato dagli Stati Uniti di cinismo Putin aveva annunciato il cessate il fuoco di 36 ore in occasione delortodosso, ma come tutti si aspettavano, si è trattata solo di una finzione.hato: “Mosca ha aperto il fuoco 14 volte nelle prime 3 ore della”. A dirlo è stato il governatore della regione del Lugansk, Serhiy Haidai. Inoltre, le forze russe hanno anche tentato di assaltare uno dei villaggi liberati nella regione. Tra coloro che non credevano alla “cessate il fuoco” annunciato c’erano gli Stati Uniti. Infatti, il portavoce del Dipartimento di Stato Usa, Ned Price, appresa la notizia dei bombardamenti ha parlato di uno “stratagemma cinico”. Dello stesso parere è Anne Applebaum, scrittrice e giornalista, che ha così parlato al Corriere della Sera: «Non cambia nulla. Ed ...

RaiNews

Leggi Anche 'Il Natale che vorrei', ecco l'intervista esclusiva a Papa Francesco - ', Siria, Myanmar, Africa: stiamo vivendo unamondiale a pezzetti' TI POTREBBE INTERESSAREPetrolio e gas non bastano più a garantire le entrate con cui finanziare lain. Secondo Bloomberg, Putin starebbe pianificando di prendere più denaro da alcuni produttori di materie prime e società statali e di tagliare le spese di settori diversi dalla difesa,... Zelensky: portato cooperazione difesa a nuovo livello. Usa: attacchi russi in Donbass mossa cinica - Gb, settore attorno a Kreminna tra i più duramente contesi - Gb, settore attorno a Kreminna tra i più duramente contesi Nella zona di Zaporizhzhia in mano a Mosca la paura di andare in chiesa e la cacciata dei preti. La storia di padre Bogomaz, arrestato ed espulso da Melitopol. Ancora detenuti due sacerdoti ...La Chiesa ha chiesto il cessate il fuoco per poter festeggiare la ricorrenza, il presidente russo lo ha concesso per 36 ore, scatenando l'ira di Podolyak ...