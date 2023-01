Griekspoor | primo titolo a Pune | ' Non dimenticherò mai questo torneo'

OA Sport

E ha ceduto così ilset del suo torneo.vince una finale a due facce Nella prima metà dell'incontro, Bonzi conferma la sua ricerca di verticalità, in linea con un percorso di ...Tallonè il vincitore dell' Atp 250 di Pune 2023 . Iltitolo della nuova stagione tennistica va al giocatore olandese, che dopo essersi affermato nei Challenger - specialmente nel 2021, con ... ATP Pune 2023: Tallon Griekspoor rimonta Benjamin Bonzi e vince il primo titolo in carriera Tallon Griekspoor rimonta e condanna ai rimpianti Benjamin Bonzi, che con una vittoria avrebbe conquistato il best ranking e sarebbe diventato il n°1 di Francia ...Dopo ventun anni, l'Olanda torna a festeggiare un successo ATP sul duro. Non se ne erano più visti dai tempi del trionfo di Sjeng Schalken ...