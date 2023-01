Grenier vince il gigante a Kranjska | Bassino 2^ e Brignone 4^

(Di sabato 7 gennaio 2023)GORA (SLOVENIA) (ITALPRESS) – Valeriesi è imposta nel primodiGora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La canadese, in testa dopo la prima manche, si è imposta con il tempo di 1’55?01, precedendo l’azzurra Marta. La piemontese, che aveva chiuso quarta, recupera due posizioni tagliando il traguardo in 1’55?38. Terza la slovacca Petra Vlhova (1’55?41) e quarta l’altra azzurra Federicache ha chiuso in 1’55?54. Solo quinta la svizzera Lara Gut-Behrami, che era dietro laal termine della prima parte di gara. Le altre italiane: 23esima Elisa Platino (1’58?13) che conquista i primi punti in Coppa del mondo, 28esima Asja Zenere (1’59?05).Con questo secondo posto, Marta...

Prima vittoria e primo podio in carriera per Valerie. La canadeseil primo gigante sulle nevi slovene di Kranjska Gora con due splendide manche chiuse con il tempo complessivo di 1:55.01. Ancora podio per Marta Bassino che difende il ...Mikaela Shiffrinil gigante femminile di Semmering , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. La ...03.51 Gut - Behrami (SUI) +0.10 Bassino (ITA) +0.47 Brignone (ITA) +0.50(... Coppa Mondo Sci, gigante Kranjska Gora: vince Grenier, Bassino seconda Quarantanove anni dopo Valerie Grenier riporta il Canada sul gradino più alto del podio in un gigante femminile di Coppa del Mondo. L'ultimo successo nella specialità di una canadese risaliva proprio ...