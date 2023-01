Google rilascia la versione beta 8 7 di Android Auto

Il Sole 24 ORE

Secondo, il nuovo design si concentra su tre aspetti importanti per i conducenti: navigazione, comunicazione e riproduzione multimediale. Per una visualizzazione più rapida del percorso, ...Le chiavi stesse saranno disponibili per altri brand automobilistici oltre a BMW, anche senon ha specificato quando ciò potrebbe accadere. Le mappe HD arriveranno sulla Polestar 3 e sulla ... Ces 2023, Android Auto Coolwalk: Google rilascia la nuova versione e arrivano le mappe HD Google annuncia il nuovo aggiornamento Android Auto al CES 2023: ecco tutte le novità, fra split-screen, Assistant e multimedialità.Nuovo design ma anche la possibilità di utilizzare WhatsApp per le chiamate sono solo alcune delle novità che porta in dote la nuova versione ...