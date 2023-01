Golden Globe 2023 | le previsioni sui vincitori | sarà l’anno di Spielberg?

(Di sabato 7 gennaio 2023) I nostri pronostici sui: da The Fabelmans alle sfide fra Gli spiriti dell'isola ed Everything Everywhere All at Once, una panoramica dei potenziali. Dopo i premi delle principali associazioni dei critici statunitensi, martedì 10 gennaio l'awards season americana vivrà il suo primo appuntamento di primissimo piano: la cerimonia per l'ottantesima edizione dei, i trofei assegnati dalla Hollywood Foreign Press Association, associazione giornalistica che di recente, dopo le pesanti critiche a cui è stata soggetta, ha ampliato il numero dei propri membri a poco più di un centinaio. Nonostante il numero relativamente esiguo di componenti incaricati di selezionare candidature e, igodono di un prestigio ...

Nominato aiper la Miglior canzone, ha invece vinto molto in Italia. Ha trionfato come miglior film straniero ai David di Donatello , ai Ciak d'Oro ai Nastri d'Argento , confermando il ...