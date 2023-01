Gli USA e la loro influenza nell’Indopacifico | la pace è in pericolo?

Leggi su velvetmag

(Di sabato 7 gennaio 2023) La guerra in Ucraina ha stravolto gli equilibri mondiali, mettendo in discussione la pax americana in Europa durata per più di Sessant’anni. L’ordine mondiale che prefigurava, con il crollo dell’U nel ’89, gli USA come l’unica iperpotenza indiscussa, cadi imporre il proprio status quo al livello globale, è oggi fortemente in crisi. O almeno in via di trasformazione. In particolare la Cina e la Russia tessono tele per indebolire al livello globale l’politica ed il potere economico degli USA. Il che ci spinge ad osservare con più attenzione oggi, laddove si indebolisce l’politica americana, che cosa sta succedendo. Primo fra tutti nell’Indo pacifico, dove gli americani rispetto a qualche decennio fa, a parte solidi alleati come il Giappone e la Corea del Sud, sono posti in seria difficoltà dall’avanzata cinese. ...