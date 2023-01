Gli sfugge il frullino mentre lavora a casa | noto artigiano di Sezze rischia di perdere la mano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 7 gennaio 2023) Gravissimo incidente domestico per undella zona dieffettuava dei lavori all’interno della propria abitazione, per cause ancora da chiarire gli è sfuggito ildi. Il mezzo, uscendo probabilmente fuori dal binario, gli avrebbe tranciato una delle mani, procurando all’uomo una gravissima emorragia. I sanitari del 118 occorsi pressosua, hanno trovato da subito la situazione critica, ricoverando l’presso l’ospedale di Latina in codice rosso. L’incidente domestico all’di: l’uomolaSulle cause che hanno portato all’incidente, gli inquirenti dovranno fare luce. Sarà fondamentale anche sentire la voce ...