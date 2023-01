Gigante maschile Adelboden 2023 | risultati e classifica prima manche | Odermatt leader | Della Vite miglior azzurro

(Di sabato 7 gennaio 2023) Ladeldi, valido per la Coppa del Mondo 2022/di sci alpino, vede prevalere Marco. Il padrone di casa scia in 1:16.69 (unico a scendere sotto l’1:17) e si porta al comando. Preceduto il norvegese Henrik Kristoffersen a 32 centesimi, seguito da un altro svizzero, Loic Meillard a 49 centesimi. Completano la Top 5 Pinturault e Feller. Sulle nevi svizzere, circondate da prati verdi, ilitaliano è Filippo, quattordiecimo a +2.54. Alle sue spalle un altro, Luca De Aliprandini, anche lui qualificato per la seconda. Eliminati invece Giovanni Borsotti e ...

Sabato 7 gennaio l'attesa prova tra le porte larghe. Il grande favorito in è Marco Odermatt. L'Italia si affida a Luca De Aliprandini e Filippo Della ...Il programma, gli orari e la diretta tv del di Adelboden , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Il padrone di casa Marco Odermatt continuerà a regalare spettacolo davanti ai suoi tifosi. Tra gli azzurri occhi ... Sci alpino, startlist gigante Adelboden 2023: orari, programma, tv, streaming, pettorali degli italiani