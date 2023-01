Gigante femminile Kranjska Gora 2023 | Bassino ancora sul podio | è seconda dietro ad una fantastica Grenier Quarta Brignone

(Di sabato 7 gennaio 2023) Prima vittoria e primoin carriera per Valerie. La canadese vince il primosulle nevi slovene dicon due splendide manche chiuse con il tempo complessivo di 1:55.01.per Martache difende il pettorale rosso di leader della specialità chiudendo al secondo posto con 37 centesimi di ritardo dalla vetta, seguita da una grande Petra Vlhova, che recupera tre posizioni rispetto alla prima manche con unadiscesa semplicemente perfetta. Svanisce il sogno 50esimoper Federica, che dopo il terzo posto la prima manche scende di una posizione chiudendocon un ritardo di +0.53. Errore subito in partenza per ...

Federica Brignone e Marta Bassino sono rispettivamente terza e quarta nella prima manche del primo di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sulla pista di Podkoren è finita in testa a sorpresa la canadese Valerie Grenier, con il tempo di 57"05, 4 centesimi in ...