Gigante femminile a Kranjska Gora | dopo la prima manche Grenier in testa | Brignone terza

Ottimo comportamento delle due azzurre Brignone e Bassino, terza e quarta al termine della prima manche deldi Kranjska Gora, in Slovenia. Comanda la canadese Valerie Grenier (scesa col pettorale numero 12) che ha concluso la prova in 57'05, con soli 4 centesimi di vantaggio su Gut - Behrami (numero ...La diretta testuale deldi Kranjska Gora , valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 di sci alpino. Torna in pista Marta Bassino, che cercherà di difendere il pettorale rosso di leader della classifica di ... Coppa del Mondo 2022/2023 LIVE, gigante femminile Kranjska ... SCI ALPINO - Segui in DIRETTA SCRITTA il gigante femminile sulla Podkoren e il gigante maschile sull'iconica Chuenisbärgli. Mikaela Shiffrin ha l'occasione di e ...A Kranjska Gora il primo dei due appuntamenti tra le porte larghe: Marta, leader di specialità, col pettorale 5 prima di Fede (n° 7). Apre Worley, poi Shiffrin ...