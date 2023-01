Gianluca Vialli | parla il medico che l’ha operato | fate attenzione a questo sintomo

Agenzia ANSA

La morte diha scosso il mondo del calcio e non solo. Tutti hanno voluto rendere omaggio al campione sul campo e nella vita che da anni combatteva contro il tumore al pancreas . Dalla moglie di ...Pochi minuti dopo la morte di, Fedez commenta quanto accaduto, e racconta di aver conosciuto l'ex calciatore, con il quale ha in comune la lotta contro un tumore, sebbene in ... Addio a Gianluca Vialli, la famiglia: 'Il suo esempio per sempre nei nostri cuori' - Calcio I post di Conte, Lippi e Buffon. Una giornata triste per gli appassionati di calcio, che questa mattina si sono svegliati apprendendo la notizia della morte di Gianluca Vialli. Vialli, i commoventi ri ...PADOVA - Un'amicizia, quella tra Gianluca Vialli, scomparso all'età di 59 anni, e Giuseppe Galderisi, che nella dipartita dell'ex giocatore della Sampdoria ha regalato a ...