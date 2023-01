Gianluca Vialli morto – Romanzo di un sogno blucerchiato | “Ho firmato per noi” e la storia della Sampdoria cambiò verso

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 gennaio 2023) Nell’estate del 1986 il presidentePaolo Mantovani trova l’accordo con Silvio Berlusconi per il passaggio dial Milan. Luca ha 22 anni e solo una manciata di gol nelle prime due stagioni in Serie A, ma la vittoria da protagonistaCoppa Italia l’anno prima gli ha fatto capire che con quel gruppo di compagni pressappocosua età può aprire un ciclo. A Genova sta da dio: il mare, le ragazze, gli amici, i soldi. “Presidente, se per lei non è un problema, io rimango qui!”: è probabilmente la frase più significativa di tutta lablucerchiata. Seavesse accettato il Milan, a Genova sarebbero arrivati denari e come contropartita il difensore Catello Cimmino. Il club non avrebbe messo in bacheca fino al ...