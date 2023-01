Gianluca Vialli | Mancini ha ripercorso l' ultimo saluto all' amico | ' Ho perso un altro fratello'

Corriere della Sera

... anche la figlia di Emiliano Mondonico ha voluto condividere un ricordo dell'ex attaccante: le sue parole Clara Mondonico, in un'intervista a Tuttosport, ha così voluto ricordare. LE ...Aurelio De Laurentiis , presidente del Napoli, ha ricordatocon un post su Twitter. Pochi caratteri per celebrarlo rispetto ad una carriera fantastica ma anche un appello per "sostenere la ricerca contro i tumori". Un modo per tenere accesa l'... Vialli, le figlie e la moglie Cathryn White Cooper, la famiglia a Cremona BARGA - L’ex sindaco Umberto Sereni, che è stato anche direttore di questo Giornale di Barga dopo il babbo Bruno, ha voluto partecipare al cordoglio per ...Si terranno a Londra, in forma privata, i funerali di Gianluca Vialli, campione e poi commentatore spentosi la notte del 6 gennaio dopo una lunga malattia. Il campione spentosi all’età di 58 anni avev ...