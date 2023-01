Gianluca Vialli | l’ultima intervista con Cattelan | “Ho paura di morire”

Agenzia ANSA

Minuto di silenzio in conferenza stampa per ricordarema anche Sinisa Mihajlovic. Spalletti commosso ricorda il primo incontro conai tempi dell'Entella: 'Fu chiaro da subito che era un leader. Un vero fuoriclasse, ha dato tutto per ...Diho un ricordo personale, ero calciatore col Chiavari e giocavamo in amichevole contro la Samp die Trevor Francis . In una situazione di gioco mi ritrovai a correre con lui, nel ... Addio a Gianluca Vialli, la famiglia: 'Il suo esempio per sempre nei nostri cuori' - Calcio Gianluca Vialli per Roberto Mancini è stato un fratello. Ma il rapporto tra i due ha pervaso anche la famiglia del ct della Nazionale. «Gianluca è stato per me come un ...Durante la conferenza stampa di presentazione del match tra Sampdoria e Napoli, il tecnico partenopeo Luciano Spalletti ha voluto iniziare ricordando sia Gianluca Vialli, scomparso ieri mattina, sia..