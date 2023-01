Gianluca Vialli | lo straziante retroscena su Mancini | è successo l’ultima volta che l’ha visto

(Di sabato 7 gennaio 2023) Roberto. La morte diha sconvolto il mondo intero. L’ex calciatore ha combattuto a lungo con una grave malattia. Da un po’ di tempo era ricoverato in un ospedale a Londra. Le sue condizioni sembravano stabili, poi ieri è arrivata la terribile notizia.si è spento all’età di 58 anni, lasciando un vuoto tremendo. Il suo caro amico, Roberto, rivive l’ultimo saluto tra i due in un raccontato riportato dalla Gazzetta dello Sport. (Continua…) LEGGI ANCHE:, Fedez attaccato: “Volevi fare un selfie con il morto”, lui replica Robertoracconta l’ultimo saluto conLa scomparsa di...

Agenzia ANSA

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha voluto ricordaredopo la sua scomparsa a La Repubblica Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha voluto ricordaredopo la sua scomparsa a La Repubblica. Le sue dichiarazioni: ...A Grumello Cremonese, poco più di 1.600 anime a qualche chilometro da Cremona,'Topolino'ha trovato il suo posto al sole: è lì, nella quiete dalla campagna, in un castello del XV ... Addio a Gianluca Vialli, la famiglia: 'Il suo esempio per sempre nei nostri cuori' - Calcio L'ex calciatore e co-fondatore con Gianluca della Fondazione: "Era in condizioni critiche, importante averlo visto" ...Se n'è andato a 58 anni dopo cinque anni di battaglia contro un tumore al pancreas. Cresciuto e lanciato dalla Cremonese, ha vinto tutto con Samp e Juve in Italia e poi in Inghilterra dove viveva ...