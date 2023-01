Gianluca Vialli | l' emozionante dedica del Palocco Calcio | ' Questa vittoria è per te'

Open

Ricordare e onorare chi ha fatto la storia e non c'è più. Il Palocco Calcio ha dedicato un messaggio a, scormparso venerdì 6 gennaio dopo una lunga battaglia con il tumore . La squadra Under 19 della società romana ha affisso uno striscione ai bordi del campo prima del match contro l'...Come mostrano le immagini di Dazn ,è stato ricordato con grande emozione all'Allianz Stadium di Torino. Il minuto di silenzio prima di Juventus - Udinese è stato dedicato anche a Ernesto Castano, il difensore della Juve ... Gianluca Vialli, il tumore al pancreas e il dottore che l'ha operato: «Il primo sintomo Un ittero» La Sampdoria indosserà una maglietta speciale che ricorderà Gianluca Vialli nel riscaldamento prima della gara in programma domani ...Lapo Elkann ricorda Gianluca Vialli, scomparso a Londra la notte del 6 gennaio dopo aver lottato per cinque anni contro un turmore al pancreas. "Era un caro ...